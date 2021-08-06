15 Temmuz'un kritik komutanı emekliye sevk edildi

Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında önemli rol oynayan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın genelkurmay başkanı yapılmayarak emekliye sevk edilmesi dikkat çekti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) üst düzey terfi ve emekliliklerin ele alındığı Yüksek Askeri Şûra’da (YAŞ) komuta kademesinde kapsamlı değişiklik yapılmazken, 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında önemli rol oynayan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın Genelkurmay Başkanı yapılmayarak emekliye sevk edilmesi dikkat çekti. YAŞ toplantısında ayrıca FETÖ’nün kumpas davalarında yargılanmış olan komutanlardan kimileri terfi ettirilirken bazıları da emekli edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan YAŞ toplantısında TSK komuta kademesinde sınırlı değişime gidildi ve kuvvet komutanlığı için 65 olan yaş haddini dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekliye sevk edilerek yerine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever atandı. Darbe girişimi gecesi Kara Kuvvetleri’nin başındaki en yüksek rütbeli subay olarak kalan ve o dönem genelkurmay başkanı olan Akar’ın darbeciler tarafından derdest edilmesi nedeniyle genelkurmay başkanvekilliği görevini üstlenen Dündar’ın, yaş haddi 67 olan Genelkurmay Başkanlığı’na atanmasının önünde bir engel bulunmuyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu yolu izlemeyerek 18 gün farkla yaş haddini doldurmaktan kurtulan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in göreve 1 yıl daha devam etmesi ve Dündar’ın emekliye sevk edilmesini tercih etti.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre TSK komuta kademesindeki kapsamlı değişim ise 2022 Ağustos’unda yapılacak YAŞ’ta gerçekleşecek. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın yaş hadlerini doldurmaları nedeniyle bu üç göreve de yeni isimler atanacak. Güler’in emekli olmasıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Küçükakyüz, TSK’deki en kıdemli general konumuna gelecek. Bir ilk yaşanıp havacı olan Küçükakyüz’ün Genelkurmay Başkanlığı’na atanmaması durumunda ise Küçükakyüz emekliye sevk edilecek.

KUMPAS DAVALARI

Öte yandan YAŞ toplantısında terfi ve emeklilik listesindeki isimler arasında FETÖ’nün kumpas davalarından yargılanmış komutanlar da bulunuyor. Balyoz davasında yargılanmış olan isimlerden Tümgeneral Levent Ergün korgeneralliğe, Tuğamiral Hasan Özyurt tümamiralliğe, Albay Erdiç Altıner tuğamiralliğe, İzmir Askeri Casusluk davasında yargılanan Tuğamiral Yalçın Payal tümamiralliğe terfi etti.

Buna karşın İstanbul Askeri Casusluk davasında yargılanmış olan Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral Yankı Bağcıoğlu ve İzmir Askeri Casusluk davasında yargılanan tuğamiraller Murat Dinçman ve Yalçın Özkütük, Balyoz davasında yargılanmış olan tuğamiraller Gürsel Çaypınar ve Mehmet Cem Oktay “Kadrosuzluk” nedeniyle emekliye sevk edilen isimler arasında yer aldı.

Cumhuriyet