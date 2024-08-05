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15 Temmuz'un yeni ses kayıtları ortaya çıktı

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Eli kanlı bölücü terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikasta giden time yardım eden 2 astsubayın telsiz konuşmaları deşifre edildi.

İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndaki iki uçuş kulesinde görevli iki astsubay, 15 Temmuz darbe girişimine engel olmak yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikasta giden time yardım etti.

TRT Haber'de yer alan habere göre 2 astsubay hakkında, darbe girişiminden 7 yıl sonra iddianame hazırlandı. Soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nun koordinesinde yürütüldü.

Bilişim uzmanlarının ses kayıtları çözümlerini inceleyen terör savcıları, iki astsubayın suçlarını tek tek belirledi.

Bilişim uzmanları, hava üssündeki telsiz ve telefon konuşmalarını inceledikleri sırada bir de sürpriz ses kaydına ulaştı.

Kayıttaki kişiler, Cumhurbaşkanına suikasta giden time komutanlık yapan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile eski binbaşı Şükrü Seymen'e ait. Suikast girişimini yöneten iki ismin, 'Kartal 1' ve 'kurt', takma isimlerini kullandıkları, timleri bu komutlarla yönettikleri tespit edildi.

Sönmezateş ile Seymen de bu suçtaki yargılamaları sonrasında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

 

 

TRT Haber

Etiketler fetö ses kaydı ses kayıtları 15 temmuz'un yeni ses kayıtları
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