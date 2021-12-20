15 yıl hükümlü firari FETÖ'cü yakalandı

Silahlı terör örgütüne üyelik suçuyla aranan ve hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan 44 yaşındaki FETÖ firarisi, saklandığı evde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ülke genelinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ö.'nün yerini tespit etti.

44 yaşındaki N.Ö.'nün, Etimesgut ilçesinde bulunduğunu belirlendi.

Cezaevine gönderildi

Harekete geçen ekipler, yapılan araştırma ve takip sonucu N.Ö.'yü Kazım Karabekir Mahallesi'nde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. N.Ö. işlemlerin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.