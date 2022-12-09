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156 siteye erişim engeli getirildi

156 siteye erişim engeli getirildi
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Siber suçlara yönelik denetimde 73 yasa dışı bahis sitesi ve 83 müstehcen içerik yayımlanan internet sitesine erişim engeli getirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca 2-9 Aralık'ta siber suçlara yönelik sanal devriye uygulaması yapıldı. 1112 sosyal medya/URL adresinde yapılan incelemede; 73 yasa dışı bahis sitesi ile müstehcen içerikli paylaşım yapılan 83 internet sitesinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilmesi sonucu erişime engeli sağlandı. Bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılması kapsamında ise Etimesgut ilçesinde 3 'nitelikli dolandırıcılık', 1 'sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' ve Yenimahalle ilçesinde 1 'sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' suçu, cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı. Soruşturmaya konu 5 faili meçhul olayın 8 şüphelisi, gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. 

DHA

Etiketler ankara internet sitesi müstehcen erişim engeli
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