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15'er kişilik iki minibüsten 63 kaçak göçmen çıktı

15'er kişilik iki minibüsten 63 kaçak göçmen çıktı

Bitlis'te jandarmanın durdurduğu iki minibüste Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan karayolu kontrol noktasında 15’er kişilik iki minibüsü durdurup arama yaptı.

Minibüslerde Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 4 organizatör gözaltına alındı.

Organizatörlerin jandarmadaki işlemleri sürürken, göçmenler Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Etiketler kişi minibüs kaçak
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