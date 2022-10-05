16 ilde 102 kamu arazisi satışta

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, 16 ilde kamuya ait 102 taşınmaz, özelleştirme yoluyla satılacak.

Son olarak AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla çok sayıda kamu arazisi daha satışa çıkarıldı.

Hazine’ye ait Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mersin ve Yozgat’taki 99 taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı.

Hazine’ye ait taşınmazların yanında, Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait Ankara, Denizli, Ağrı’da, ayrıca Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) ait Lüleburgazdaki taşınmazlar satılacak.