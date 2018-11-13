16 ilde uyuşturucu ticareti yapan örgüte operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve ürettikleri sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi piyasaya sürdükleri öne sürülen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 kilogram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 37 mermi ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.