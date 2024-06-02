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16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savuma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecek" denildi. 

 

Etiketler milli savunma bakanlığı terörist
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