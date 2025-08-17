  1. Anasayfa
16 seçim anketinin ortalaması belli oldu: İşte birinci parti

Güncelleme:

Araştırma şirketlerinin seçim anketi sonuçlarını derleyen MDRaporlar, 16 şirketin Temmuz ayı anketlerinin ortalamasını paylaştı

Sosyal medyada araştırma şirketlerinin anketlerini listeleyen MDRaporlar, 16 araştırma şirketinin Temmuz ayı anketlerinin ortalamasını paylaştı.

Araştırmaya ADA, ALF Araştırma, AREA, ASAL, BETİMAR, GENAR, GÜNDEMAR, HBS Araştırma, OPTİMAR, ORC, Özdemir Araştırma, Ser-Araştırma, TEAM Araştırma, THEMİS, Türkiye Raporu ve Yöneylem şirketlerinin verileri dahil edildi.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Temmuz ayında CHP, yüzde 33,0 oy oranıyla birinci parti olurken, AK Parti yüzde 32,1 ile ikinci sırada yer aldı.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:
DEM yüzde 9,4, MHP yüzde 7,8, İYİ Parti yüzde 4,6, Zafer yüzde 4,4, YRP yüzde 2,8, A Parti yüzde 2,0, TİP yüzde 1,6 ve diğer partiler yüzde 2,3.

CHP VE AK PARTİ OYLARINI ARTIRDI

Haziran ayıyla kıyaslandığında, CHP oyunu yüzde 0,3 artırırken, AK Parti yüzde 0,8 yükseliş gösterdi. En çok kaybeden partiler ise YRP yüzde 0,6 ve MHP yüzde 0,5 oranıyla belirlendi.

