''16 yaşındaki çocuğun ağzına cinsel organını sokması suç değilmiş''

AK Parti hükümetlerinin 2005 yılından bu yana, terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında başında durmuş, çalışmış, yasaların yazılmasına öncülük eden, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. İzzet Özgenç, “hukuk reformu” tartışmasına ilişkin eleştiride bulundu.

İzzet Özgenç, çocuklara yönelik cinsel saldırı, tecavüz davalarında çıkan kararlara tepki gösterdi.

“Yargıtay’a göre, örneğin 30 yaşındaki bir erkeğin cinsel organını 16 yaşındaki bir çocuğun ağzına sokarak kendini cinsel yönden tatmin etmesi, suç oluşturmamaktadır?” diyen İzzet Özgenç, sosyal medya şunları yazdı:

“Bkz. Yargıtay http://14.CD, 20.9.2018, E. 2015/1067, K. 2018/5323; aynı Daire, 10.4.2017, E. 2014/6744, K. 2017/1914.

Bugünkü durumumuz itibarıyla Türkiye'nin hukuk "reformu"na değil, hukuku doğru uygulayabilecek hakimlere ihtiyacı bulunmaktadır.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ ?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız. Yeni yargı paketleriyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Bunları da en kısa sürede Meclis gündemine getireceğiz” dedi.