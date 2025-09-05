  1. Anasayfa
16 yaşındaki kız çocuğunu 30 saniyede 30 kez bıçaklayarak öldürmüştü, savunması şok etti

16 yaşındaki kız çocuğunu 30 saniyede 30 kez bıçaklayarak öldürmüştü, savunması şok etti
Güncelleme:

Edirne'de 16 yaşındaki eski sevgilisini, 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki zanlıya mahkeme başkanının, "Sen kasap da değilsin berbersin diyorlar" sorusu üzerine zanlı bir kez daha "Gözüm karardı" diyerek cevap verdi.

Geçtiğimiz Nisan ayında  Edirne'nin Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde eski sevgilisi 15 yaşındaki Gülden C.'yi 30 bıçak darbesiyle öldüren, 15 yaşındaki zanlı berber E.A.'nın, geçtiğimiz haftalarda Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada verdiği ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Mahkeme başkanı tutuklu yargılanan sanığa 30 bıçak darbesini kaç dakikada gerçekleştirdiğini sordu. Sanık E.A.' da "30 saniye sürdü" cevabını verdi. Mahkeme başkanı tekrar soruyu yenileyerek, "30 bıçak darbesini 30 saniyede mi vurdun?" sorusunu sorunca zanlı, "Gözüm karardı hatırlamıyorum" diyerek savunma yaptı.
Öldürülen Gülden C.'nin avukatının sorularının ardından mahkeme başkanı, zanlıya bir soru daha sordu. Başkanın, "Nasıl vurdun 30 saniyede 30 bıçak darbesini sen kasap da değilsin berbersin diyorlar" sorusu üzerine zanlı bir kez daha "Gözüm karardı" diyerek cevap verdi.

Duruşmanın ikinci celsesi önümüzdeki günlerde görülecek.

İHA

