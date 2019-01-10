17 hakim ve savcı meslekten atıldı

HSK Genel Kurulunun bugünkü toplantısında, FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti belirlenen hakim ve savcıların durumunu görüşüldü.

İncelemenin ardından 17 hakim ve savcının, FETÖ ile irtibat, iltisak ve münasebet nedeniyle meslekten ihraç edilmesine karar verildi. FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından yaşanan süreçte HSK tarafından 4 bin 500’den fazla hakim ve savcı hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılmış ve bu kişiler meslekten ihraç edilmişti.

İhraç edilenlerin listesi şöyle: “Ankara Batı Savcısı Ferhat Sarıkaya, Mersin Cumhuriyet Savcısı İdris Turgut, İstanbul Hakimi Caner Kahraman, Manavgat Hakimi Feyza Temizkan, Gebze Hakimi Lokman Kambur, Şanlıurfa Hakimi Yakup Tatlı, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Anuk, Adana Cumhuriyet Savcısı Mustafa İbrahim Kenanoğlu, Ilgaz Cumhuriyet Savcısı Habip Nişancı, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Sayıt Dedebalı, Yatağan Hakimi Ergül Bala, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Suphandağı, Adana Hakimi Ayşe Atalay, Gaziantep Hakimi Mahmut Yaşar, Mardin İdare Mahkemesi Üyesi Tuba Şule Kızıltoprak, Germencik Cumhuriyet Savcısı Onur Kaya, Çatalca Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin Yeler.”

Daha önce Van Cumhuriyet Savcısı görevindeyken yaptığı eylemler nedeniyle yürütülen disiplin soruşturması sonucu meslekten ihraç edilen Ferhat Sarıkaya’nın, bu kez FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten çıkarıldığı bildirildi.

Meslekten çıkarma kararının, HTS analiz raporları, dijital materyallerde yapılan incelemeler, ByLock kayıtları, soruşturmalar kapsamında ifadelerine başvurulan hakim ve cumhuriyet savcılarının ifade ve sorgu tutanakları ve soruşturma sürecinde etkin pişmanlıktan yararlananların beyanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu alındığı öğrenildi.

Bu arada, ihraç edilen Gaziantep Hakimi Mahmut Yaşar’ın, dedesinin adına kayıtlı telefon hattından ByLock kullandığı tespit edildi.(AA)