17 Haziran korona virüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin 17 Haziran 2021 günlük korona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 904 kişi yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'nin 17 Haziran 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 904 kişi yeni vaka tespit edildi.

VAKA SAYISI 5 BİN 904

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 904 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 509 semptomlu hasta belirlendi.

62 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 4 bin 143 kişi sağlığına kavuşurken, 62 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 12 oldu.

Ağır hasta sayısı 860 oldu, 4 bin 143 kişinin Covid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 219 bin 797'ye yükseldi.

Test sayısı 57 milyon 899 bin 862'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 354 bin 153, vefat sayısı ise 49 bin 12 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.