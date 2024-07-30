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17 ilde büyük operasyon: 103 gözaltı

17 ilde büyük operasyon: 103 gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 103 şüphelinin yakalandığını, 45'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 17 ilde uyuşturucu imalat ve ticaretine yönelik 'Narkoçelik-29' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Diyarbakır, Ordu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Malatya, Edirne, Erzurum, Bingöl, Aydın, Samsun, Konya, Kilis, Siirt, Van ve Adana'da yapılan eş zamanlı baskınlarda ve yol kontrollerinde 103 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 45'i tutuklanırken, 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca, 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 kök kenevir ve kök skunk ile 4 bin 481 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız dedi.

DHA

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya narkoçelik gözaltı uyuşturucu Tutuklama
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