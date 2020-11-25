SON DAKİKA
KOŞUN DEPOLARI DOLDURUN, BENZİN YENİDEN 7 TL'Yİ GEÇECEK!
BİLİM KURULU YENİDEN TOPLANIYOR... YENİ YASAKLAR MASADA!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Kasım 2020 09:33

17 PKK/YPG’li terörist daha öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

17 PKK/YPG’li terörist daha öldürüldü
A+ A-

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

operasyon , asker , terör , pkk , terörist , tsk , ypg , msb
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM