17 TL'yi aşan Dolar nerede kalmıştık dedi

Kurban Bayramı öncesi yeniden hareketlenen piyasalarda dolar 17 TL seviyesine geri döndü. Piyasalarda endişelendiren seyir sürüyor. TL'deki 6 aylık değer kaybı yüzde 22,5'e ulaşırken işte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Geçtiğimiz hafta Türk Lirası karşısındaki hızlı yükselişinde frene basan piyasalar, 24 yılın rekorunu kıran enflasyon rakamlarıyla yeniden yükselişe geçti.

Dolar/TL, BDDK'nın döviz zengini şirketlere lira kredisini kısıtlayarak para birimini artırmak için harekete geçmesinden sonra, geçen hafta pazartesi günü 16.03'e kadar düşmüştü.

TL, enflasyon ve ekonomi politikalarına yönelik devam eden endişelerle dün dolar karşısında yüzde 1 daha değer kaybetti.

TÜRK LİRASI 6 AYDA YÜZDE 22,5 ERİDİ

AK Parti iktidarının başta Kur Korumalı Mevduat olmak üzere dövize yönelişin önünü kesmeye yönelik adımlar da kısıtlı kalınca Türk Lirası'ndaki değer kaybı devam ediyor. 2022'nin ilk 6 ayında Türk Lirası'ndaki değer kaybı yüzde 22,5'e'e ulaştı.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'si ise dün günü 848/863 seviyesinde seyrediyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,03 TL'den başlayan Dolar 17,11 TL'den,

17,49 TL'den başlayan Euro, 17,56 TL'den,

20,38 TL'den başlayan Sterlin ise 20,42 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.767 dolardan,

966 TL'den başlayan Gram altın 971 TL'den,

1.554 TL'den başlayan çeyrek altın 1.561 TL'den,

6.396 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.424 TL'den,

10,50 TL'den başlayan Gümüş ise 10,44 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 20 bin 113 Dolar, Ethereum ise bin 136 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı Mart'tan beri en büyük günlük kaybını vererek dün yüzde 9.5 düşüş yaşadı. Brent dün 100 doların altına kadar geriledikten sonra bu sabah 104 dolar civarında işlem görüyor.

Brent petrolün varili saat 22.00 itibarıyla yüzde 9,7 azalışla 102,52 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 8,55 düşüşle 99,16 dolardan alıcı buldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altına geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüşte, başta ABD olmak üzere dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler etkili olmayı sürdürdü. Merkez Bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikalarında sıkılaşmaya gitmesi, ekonomilerde resesyon beklentilerini artırdı. Resesyon beklentilerinin güçlenmesi, talebin azalacağına yönelik endişeleri de beraberinde getirdi. Güney Kore'de de enflasyonun neredeyse 24 yılın zirvesine çıkması, ekonomik büyüme ve petrol talebinin zayıflayacağına ilişkin kaygıları artırdı.