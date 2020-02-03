17 yaşındaki kızın tarlada doğurduğu bebek hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Karaçulha Mahallesi'nde 17 yaşındaki yabancı uyruklu hamile İ.E.E., sabah saatlerinde evde sancılanınca birlikte yaşadığı yabancı uyruklu Ç.İ.'den (23) yardım istedi. C.İ. de kendisini otomobille ilçedeki özel bir hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Yolda sancısı artan genç kadın hastaneye yaklaşık 100 metre kala araçtan inerek tarlanın içerisinde doğum yaptı. Tarlada gerçekleşen doğum olayı üzerine Ç.İ. hastaneye giderek görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 8 aylık dünyaya geldiği belirtilen kız bebeğin yaşamadığını görünce durumu polise bildirdi. Bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.