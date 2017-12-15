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  3. 15 Aralık 2017 17:31

173 kilo çıktı... Bakın nereye saklamışlar !

Bolu'da yapılan operasyonda 173 kilo kokain paspasların altından çıktı.

173 kilo çıktı... Bakın nereye saklamışlar !
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Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin polisin operasyonunda otomobilde paspasların altına gizlenen 173 kilo kokain ele geçirilirken, 35 yaşındaki S.M. gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün akşam saatlerinde yaptıkları yol uygulamasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan incelemede paspasların üzerinde beyaz renkte kırıntılar olduğu görüldü.

Ekipler, beyaz maddenin kokain olduğunu tespit etti. Otomobilde yapılan aramada paspasların altında ve otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş halde toplam 173 kilo kokain bulundu. Araçta ayrıca bir adet tabanca, şarjör, mermiler ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 77 bin 765 TL para bulundu. Araç sürücüsü 35 yaşındaki S.M. gözaltına alındı.

DHA

bolu , kokain , paspas , emniyet
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