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178 bin tıbbi ürün ÜTS’den çıkarıldı

178 bin tıbbi ürün ÜTS’den çıkarıldı
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AB'nin MDR düzenlemesinin Türkiye'de de yürürlüğe girmesiyle uyum sağlamayan firmaların toplam 178 bin tıbbi ürünü Ürün Takip Sistemi'nden kaldırıldı.

Türkiye, tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri konusunda Avrupa Birliği’nin 2017’de yayımladığı ve 2020’de yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Regülasyonu'na (MDR) uyum sağladı. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, bu regülasyona uyum sağlamayan firmaların ürünlerini Ürün Takip Sistemi'nden (ÜTS) kaldırdı. Ağustos ayı sonu itibarıyla, SGK da ÜTS’de olmayan cihazların bedelini ödemeyeceğini duyurdu.

Ekonomim'de yer alan habere göre; bu gelişme sonucunda yaklaşık 178 bin ürün sistemden çıkarıldı. Sektör temsilcileri, bazı ürünlerde yalnızca bir veya iki tedarikçinin kalmasının rekabet kaybına yol açabileceğini ifade etti. Ancak SGK yetkilileri, rekabetin ciddi şekilde etkilenmeyeceğini ve tıbbi cihazlara erişimde bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Sektör temsilcileri, regülasyona uyum sürecinin devam ettiğini ve bazı firmaların tekrar ÜTS’ye dahil olabileceğini vurguladı. Ancak, toplam ürün arzının yüzde 25-30’unun listeden çıkmasının önemli bir gelişme olduğunun altını çizdiler.

 

Etiketler tıbbi ürün üts ürün takip sistemi
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