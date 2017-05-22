18 yabancı uyruklu kişi yakalandı

Enez ilçesinde, yasa dışı olarak deniz yoluyla Yunanistan'a çıkmaya çalışan 18 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sultaniçe Sahili açıklarında tekne üzerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 10'u Suriye, 8'i İran uyruklu ve bu kişilere organizatörlük yapan 1 Türk vatandaşı tespit etti.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaçaklara organizatörlük yaptığı belirlenen R.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.