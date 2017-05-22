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  3. 22 Mayıs 2017 23:04

18 yabancı uyruklu kişi yakalandı

Yasa dışı olarak deniz yoluyla Yunanistan'a gitmek isteyen 18 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

18 yabancı uyruklu kişi yakalandı
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Enez ilçesinde, yasa dışı olarak deniz yoluyla  Yunanistan'a çıkmaya çalışan 18 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri,  Sultaniçe Sahili açıklarında tekne üzerinde yasa dışı yollardan yurt dışına  çıkmaya çalışan 10'u Suriye, 8'i İran uyruklu ve bu kişilere organizatörlük yapan  1 Türk vatandaşı tespit etti.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi  Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaçaklara organizatörlük yaptığı belirlenen R.S, çıkarıldığı mahkemece  tutuklandı.

AA

yabancı uyruklu , yunanistan , enez