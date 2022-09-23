18,40 da aşıldı! Dolar'dan bir rekor daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenmeyen faiz indirimi kararı döviz ve değerli metaller karşısında değer kaybını sürdüren Türk Lirası'nı daha da köşeye sıkıştırdı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

HABER3com - Önce ABD Merkez Bankası FED'in politika faizini arttırması ardından da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz faiz indirimi sonrasında Türk Lirası'nın başta dolar olmak üzere yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı sürüyor.

Dün toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 13'ten yüzde 12'e indirdi. Piyasa Merkez'in politika faizini yüzde 13'te sabit tutmasını bekliyordu. TCMB temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı, ağustos ayında ise faiz indirimine gitmişti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.TL, nisan sonundan beri yüzde 19'a yakın, yılbaşından beri yüzde 28'e yakın, son bir yılda ise yüzde 54 değer kaybetti. Dolar/TL geçen yılın bu zamanlarında 8,5 lira olan dolar kuru bir yıllık dönemde yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası dün gün içinde 18,40'la rekor kıran dolar bugün 18,4163 TL ile tarihi zirvesini yeniledi.

Yine geçen yılın aynı döneminde 9,9 lira olan Euro/TL kuru ise 18,10 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile resesyon endişeleri derinleşirken, bu durum küresel çapta dolar talebinin güçlenmesine neden oluyor.

Bu gelişmelerle 112,071 ile Mayıs 2002'den beri gördüğü en yüksek seviyesine çıkan dolar endeksi, 112 seviyesinde seyrediyor.

Dolar endeksi haftalık bazda ise yüzde 2'nin üzerinde yükseliş kaydetti.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,35 TL'den başlayan Dolar 18,41 TL'den,

18,07 TL'den başlayan Euro 17,97 TL'den,

20,66 TL'den başlayan Sterlin ise 20,38 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,36 lira, euronun satış fiyatı ise 18,03 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.670 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.648 Dolar'dan,

985 TL'den başlayan Gram altın 975 TL'den,

1.584 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.568 TL'den,

6.519 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.454 TL'den,

11,58 TL'den başlayan Gümüş ise 11,32 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

güne 19.395 Dolar'dan başlayan Bitcoin 18.896 Dolar'dan,

1.347 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.291 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 90,23 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 87,69 Dolar'dan işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU ENFLASYON VE DOLAR TAHMİNİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 70,6'dan yüzde 67,73'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,99 iken, bu anket döneminde yüzde 36,74 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 24,35'ten yüzde 20,63 seviyesine indi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 19,65'ten 19,51 seviyesine geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 22,03 seviyesinden 22,07'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 22,03 TL ve 22,07 TL olarak gerçekleşti. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,00 iken, bu anket döneminde yüzde 12,83 oldu.

ABD MERKEZ BANKASI FED'İN FAİZ KARARI

Amerikan Merkez Bankası (Fed) beklentiler doğrultusunda gösterge politika faizini üçüncü kez üst üste 0,75 puan artırdı. Bu artış, merkez bankasının gösterge oranını yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. Fed'in çarşamba günkü iki günlük politika toplantısının sonunda açıklanan faiz artırımı, yılın beşinci ve üst üste üçüncü üç çeyrek puanlık artış oldu. New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) yüksek enflasyona karşı üçüncü kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi sonrası günü sert düşüşle tamamladı.