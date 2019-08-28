189 isim imzaladı: Kayyum kararını tanımıyoruz

Gazeteci, akademisyen, sanatçı, siyasetçi ve hukukçuların da bulunduğu 189 kişi, ortak bir bildiri yayınlayarak Van, Diyarbakır ve Mardin belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.
"Kayyum kararını tanımıyoruz" görüşüne yer verilen bildiride, "Biz Diyarbakır, Mardin, Van Belediye başkanlarına yapılan darbeyi, kendimize yapılmış sayıyoruz. Bu kararı tanımıyoruz. Biz, başkanlarına sahip çıkan halka vurulan her darbeyi kendimize vurulmuş sayıyoruz. Bu zulme karşı çıkıyoruz. Yarın sıranın, bugün susanlara geleceğini çok iyi biliyor, 'Susma, sustukça sıra sana gelecek' diye haykırıyoruz.Dünyanın her neresinde olursa olsun, demokrasiye, halkın iradesine, seçme hakkına, düşünce özgürlüğüne, hukukun üstünlüğüne, adalet hissine ve vicdanın sesine inanan herkesi, ama herkesi bu zulme birlikte karşı koymaya davet ediyoruz" denildi.
Bildiriye imza atan isimler şöyle:
Can Dündar
Eren Keskin
Prof. Dr. Cengiz Aktar
Prof. Dr. Baskın Oran
Prof Dr. H. Neşe Özgen
Doç. Dr. Nazan Üstündağ
Hatip Dicle
Mustafa Altıoklar
Hayko Bağdat
Turgut Öker
Ahmet İnsel
Celal Başlangıç
Metin Yeğin
Şanar Yurdatapan
İsmail Beşikçi
Ragıp Duran
Ahmet Nesin
Ferhat Tunç
Ergun Babahan
Mehmet Bayrak
Ragıp Zarakolu
Nurcan Baysal
Fehim Işık
Mustafa Sarısülük
Cem Özdemir
Gökay Akbulut
Helin Evrim Sommer
Sadet Karabulut
Cansel Kızıltepe
Evin İncir
Kadir Kasırga
Amineh Kalabaveh
Cansu Özdemir
Berıvan Aymaz
Serkan Köse
Hakan Taş
Berivan Aslan
Memet Kılıç
Yekbun Alp
Mazlum Koç
Azad Faruk Aslan
Gin Algul Hajo
Latife Akyüz
İsmail Küpeli
Ahmet Murat Aytaç
Engin Sustam
Mustafa Şener
Hakan Altun
Doç. Dr. Selim Eskiizmirliler
Mehmet Rauf Kesici
Nevra Akdemir
Mine Gencel Bek
Mustafa Şener
Deniz Yonucu
Melahat Kutan
Muzaffer Kaya
Kuvvet Lordoğlu
Önder Çakır
Nazmi Kırık
Bülent Ant
A. Mahir Ofcan
Azmi Berberoğlu
Aziz Gergin
Ali Atalan
Yüksel Koç
Fatos Göksungur
Demir Çelik
Süleyman Gülcan
Mehmet Cengiz
Hüseyin Ateş
Besime Konca
Kemal Kıran
Metın Ayçiçek
Arzu Demir
Ahmet Kahraman
Atilla Keskin – Yazar
Çetin Oraner –Sanatçı
Kerem Schamberger
Doğan Özgüden
İnci Tuğsavul
Ender İmrek
Metin Behnan
Yaşar Küçükaslan
Yücel Özdemir
Öz Nûjen
Aziz Tunç
Suat Bozkuş
Ziya Ulusoy
Ferda Çetin
Cahit Mervan
Faruk Sakık
Mazhar Günbat
Burhan Erdem
Xeyrettin Çelik
Serhat Bucak
Cafer Tar
Memo Şahin
Günay Aslan
Salar Rashid
Kurdo Baksi
Zana Farqînî
Filiz Koçali
Ozan Emekçi
Av. Feride Laçin
Gönül Erden
Said Sefa
Ebru Ojen
Seda Tanrıkulu Kaya
Faruk Eren
Ahmet Özmen
Korkut Akın
Hürriyet Özçelik
Şengül Alıcı