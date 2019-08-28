189 isim imzaladı: Kayyum kararını tanımıyoruz

Gazeteci, akademisyen, sanatçı, siyasetçi ve hukukçuların da bulunduğu 189 kişi, ortak bir bildiri yayınlayarak Van, Diyarbakır ve Mardin belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

"Kayyum kararını tanımıyoruz" görüşüne yer verilen bildiride, "Biz Diyarbakır, Mardin, Van Belediye başkanlarına yapılan darbeyi, kendimize yapılmış sayıyoruz. Bu kararı tanımıyoruz. Biz, başkanlarına sahip çıkan halka vurulan her darbeyi kendimize vurulmuş sayıyoruz. Bu zulme karşı çıkıyoruz. Yarın sıranın, bugün susanlara geleceğini çok iyi biliyor, 'Susma, sustukça sıra sana gelecek' diye haykırıyoruz.Dünyanın her neresinde olursa olsun, demokrasiye, halkın iradesine, seçme hakkına, düşünce özgürlüğüne, hukukun üstünlüğüne, adalet hissine ve vicdanın sesine inanan herkesi, ama herkesi bu zulme birlikte karşı koymaya davet ediyoruz" denildi.

Bildiriye imza atan isimler şöyle:



Can Dündar

Eren Keskin

Prof. Dr. Cengiz Aktar

Prof. Dr. Baskın Oran

Prof Dr. H. Neşe Özgen

Doç. Dr. Nazan Üstündağ

Hatip Dicle

Mustafa Altıoklar

Hayko Bağdat

Turgut Öker

Ahmet İnsel

Celal Başlangıç

Metin Yeğin

Şanar Yurdatapan

İsmail Beşikçi

Ragıp Duran

Ahmet Nesin

Ferhat Tunç

Ergun Babahan

Mehmet Bayrak

Ragıp Zarakolu

Nurcan Baysal

Fehim Işık

Mustafa Sarısülük

Cem Özdemir

Gökay Akbulut

Helin Evrim Sommer

Sadet Karabulut

Cansel Kızıltepe

Evin İncir

Kadir Kasırga

Amineh Kalabaveh

Cansu Özdemir

Berıvan Aymaz

Serkan Köse

Hakan Taş

Berivan Aslan

Memet Kılıç

Yekbun Alp

Mazlum Koç

Azad Faruk Aslan

Gin Algul Hajo

Latife Akyüz

İsmail Küpeli

Ahmet Murat Aytaç

Engin Sustam

Mustafa Şener

Hakan Altun

Doç. Dr. Selim Eskiizmirliler

Mehmet Rauf Kesici

Nevra Akdemir

Mine Gencel Bek

Mustafa Şener

Deniz Yonucu

Melahat Kutan

Muzaffer Kaya

Kuvvet Lordoğlu

Önder Çakır

Nazmi Kırık

Bülent Ant

A. Mahir Ofcan

Azmi Berberoğlu

Aziz Gergin

Ali Atalan

Yüksel Koç

Fatos Göksungur

Demir Çelik

Süleyman Gülcan

Mehmet Cengiz

Hüseyin Ateş

Besime Konca

Kemal Kıran

Metın Ayçiçek

Arzu Demir

Ahmet Kahraman

Atilla Keskin – Yazar

Çetin Oraner –Sanatçı

Kerem Schamberger

Doğan Özgüden

İnci Tuğsavul

Ender İmrek

Metin Behnan

Yaşar Küçükaslan

Yücel Özdemir

Öz Nûjen

Aziz Tunç

Suat Bozkuş

Ziya Ulusoy

Ferda Çetin

Cahit Mervan

Faruk Sakık

Mazhar Günbat

Burhan Erdem

Xeyrettin Çelik

Serhat Bucak

Cafer Tar

Memo Şahin

Günay Aslan

Salar Rashid

Kurdo Baksi

Zana Farqînî

Filiz Koçali

Ozan Emekçi

Av. Feride Laçin

Gönül Erden

Said Sefa

Ebru Ojen

Seda Tanrıkulu Kaya

Faruk Eren

Ahmet Özmen

Korkut Akın

Hürriyet Özçelik

Şengül Alıcı