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19 ilde PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 19 ilde son 1 haftada PKK/KCK terör örgütüne yönelik 'Gürz-30' operasyonları düzenlendiğini belirtti. İl Jandarma komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 40 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını aktaran Bakan Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin; 'Terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek', 'Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak', 'Terör örgütüne finans sağlamak', 'Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ve jandarmayı tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

DHA

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya PKK KCK terör gözaltı
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