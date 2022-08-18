  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 yaşındaki Kerem, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: 200 bin liralık soruda...

19 yaşındaki Kerem, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: 200 bin liralık soruda...

19 yaşındaki Kerem, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: 200 bin liralık soruda...

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile milyonları ekran başına kilitlerken 19 yaşındaki yarışmacı yaptığı hamle ile şaşırttı.

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan tıp eğitimi alan 19 yaşındaki Kerem Dinçsoy isimli yarışmacı 30 bin TL'lik soruyu geçerek barajı aştı.

 Yarışmacı daha sonra 200 bin TL'lik soruda takıldı. Milyoner'de yarışmacıya yöneltilen, "Hangisi doğru yazılmış ve sözlükte tanımı olan bir kelimedir?” sorusunda yarışmacı, çekilme kararı aldı.

Şıklar arasında uzun süre düşünen genç yarışmacı, kararsız kalınca yarışmadan çekilme kararı aldı.

 Tıp okuyan 19 yaşındaki Kerem, yarışmadan 100 bin TL ile ayrıldı.

Etiketler kim milyoner olmak ister yarışma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Enflasyon eğitimi de vurdu: Okul ihaleleri iptal edildi
Sürpriz faiz kararı sonrası dolar, euro ve altın fırladı
41 ilde yapılan seçim anketinden AK Parti'ye soğuk duş: Birinci parti değişti
Adana'da lastik deposu alev alev yandı! Yaralılar var
Can çekişen Marmara Denizi'nden sevindiren görüntüler
Erkeklerin yaşam süresiyle ilgili ezber bozan araştırma
Melih Gökçek'ten pes dedirten paylaşım! Apar topar sildi, suçu danışmana attı
Gürcistan vatandaşları alışveriş için Türkiye'ye akın etti
Finlandiya Başbakanı Marin'in parti görüntüleri gündem oldu
Trafikte yeni dönem: Otobüs ve minibüslerde kemer zorunlu oldu