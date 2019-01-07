19 yıl hapsi istenen Eren Erdem için flaş karar !
19 yıl hapsi istenen Eren Erdem için flaş karar !
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne %47 zam
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne %47 zam
2019 kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu
2019 kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu
Ünlü yatırım bankası ''Doları satın'' dedi !
Ünlü yatırım bankası ''Doları satın'' dedi !
Zam beklerken indirim mi geliyor ? Sigaranın paket fiyatı 3 TL'ye inebilir
Zam beklerken indirim mi geliyor ? Sigaranın paket fiyatı 3 TL'ye inebilir
Ücretli poşet uygulamasında vatandaşın öfkesini dindirecek teklif
Ücretli poşet uygulamasında vatandaşın öfkesini dindirecek teklif
Araç sahiplerine kötü haber: Benzin ve motorine ''okkalı'' zam geliyor !
Araç sahiplerine kötü haber: Benzin ve motorine ''okkalı'' zam geliyor !
Elektrikte büyük oyun ! Faturayı böyle şişiriyorlar
Elektrikte büyük oyun ! Faturayı böyle şişiriyorlar
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 07 Ocak 2019 15:32

19 yıl hapsi istenen Eren Erdem için flaş karar !

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasıyla ilgili ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem için 19 yıla kadar hapis istendi. Erdem, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

19 yıl hapsi istenen Eren Erdem için flaş karar !
A+ A-

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", ve "gizliligin ihlali"  suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis istendi. Erdem, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle tahliye edildi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 12 sanıklı davada Eren Erdem, SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada ayrıca biri tutuklu 4 sanık daha hazır bulundu. Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından söz alan duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", ve "Gizliligin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi talep edildi. Firari sanıkların dosyaları ayrılması talep edilen mütalada,  bazı sanıkların beraati, bazı sanıkların ise cezalandırılması talep edildi.

EREN ERDEM'E TAHLİYE

Tutuklu yargılanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

DHA

milletvekili , chp , eren erdem , fetö
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM