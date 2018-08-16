''19 yıl önce yaşadığımız büyük acı hala yüreklerimizi dağlıyor''

CHP’li Ahmet Akın, 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki Marmara depreminin ardından geçen 19 yılda dersler çıkarılması gereken bir çok konuda sınıfta kalındığını söyledi. Depreme dayanaksız yapılar, sağlıksız ve plansız kentleşmelerin hala görmezden gelindiğine dikkat çeken Akın, “Her şeyden önce, Marmara depreminde yitirdiklerimizi rahmetle anıyorum. O günkü acıları bir daha yaşamamayı diliyorum. Fakat doğal felaketleri yaşamamayı dilemenin ötesinde alınması gereken önlemleri de unutmamalıyız. Deprem sinsidir! Evet, ama bilim ve teknoloji ile depremin sinsiliğine karşı önlemler alarak can ve mal kayıplarımızı en aza indirebiliriz. Fakat, ne yazık ki kolaycılık, ranta düşkünlük ve umursamazlık bizi sinsi depreme karşı hazırlıksız bırakıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan CHP’li Akın, Balıkesir ve ilçelerinin de bu riski taşıdığını vurguladı. Uzmanların, “Deprem ciddiyetle ele alınıp gerekli önlemler alınmazsa Balıkesir’i büyük tehlike bekliyor” uyarısında bulunduğuna dikkat çeken Akın, şöyle devam etti:

“Deprem araştırmalarına yeterince önem verilmediğini Balıkesir için de görüyoruz. Balıkesir ve ilçelerini tehdit eden diri faylar bulunduğunu uzmanlar sık sık dile getiriyor. Bu fayların deprem potansiyellerini ortaya koymak amacıyla çalışmalar yapılıyor ama yetersiz olduğunu herkes biliyor. Daha hassas çalışmalara yapılmalı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda çalışmalarını duyuyoruz fakat yetersiz olduğunu da biliyoruz. Hassas çalışmalara Büyükşehir Belediyesi liderlik etmeli, bilim insanları, sivil toplum örgütleri ve bu alandaki her oluşumla birlikte hareket edecek koordinasyonun merkezinde olmalı.”

CHP’li Akın, Marmara ve Van depremlerinde yaşanan benzer acıları yeniden yaşamamak için başta devlet olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların gereğini yapmasını, toplum olarak da herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini sözlerine ekledi.