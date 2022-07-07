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1951'den sonra bir ilk! Türkiye ile İsrail birlikte imza atacak

1951'den sonra bir ilk! Türkiye ile İsrail birlikte imza atacak

İsrailli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ile 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşması imzalanacak. Varılan anlaşma ile İsrailli hava yolu şirketleri Türkiye'deki bazı noktalara uçuşlar gerçekleştirecek" denildi.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu tür bir anlaşmanın 1951'den bu yana ilk kez yapılacağı belirtildi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Anlaşmanın, Türk şirketlerinin İsrail'e uçuşlarının yanı sıra İsrailli şirketlerin Türkiye'deki çeşitli noktalara uçuşlarının yeniden başlamasıyla sonuçlanması bekleniyor."

Etiketler Türkiye İsrail havacılık anlaşma havacılık anlaşması
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