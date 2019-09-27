1999'daki Marmara depreminden sonra toplanan paralar nerede?

5.8 büyüklüğündeki deprem büyük panik yarattı. İstanbullular yakınlarıyla haberleşmek için telefonlara uzandı ancak hatlar saatlerce kesik kaldı.

MARMARA DEPREMİ'NDEN SONRA TOPLANAN PARALAR NEREDE?

Sığınılacak toplanma alanları ise yetersiz kaldı. Yaşananlar akıllara 1999 Marmara Depremi'ni getirdi.

Geçen 10 yılda tek bir önlem alınmadığı, aksine deprem önlemi adı altında yolsuzluk yapıldığı da ortaya çıktı.

USULSÜZLÜKLER SAYIŞTAY RAPORLARINA YANSIDI: 9 MİLYON TL NEREDE?

Sayıştay'ın depreme dair hazırladığı raporda, 1999 Marmara Depremi sonrasında, 16.04.2001 tarihli Deprem Zararını Giderme ve Yeniden Yapılandırma Projesi’ne ait 1 milyon 628 bin 337 doların nereye kullanıldığının tespit edilemediği belirtildi. İlgili evraklara da ulaşılamadığı belirtildi. Kayıp paranın günümüz kuruyla karşılığı 9 milyon 216 bin 387 lira olduğu ifade edildi..

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ'NDEN GELEN 64 MİLYAR NEREDE?

1999'daki depremden sonra dönemin hükümeti, deprem hasarının giderilebilmesi için tüm vatandaşlardan toplanacak bir deprem vergisi çıkartmıştı. Toplanan deprem vergilerinin akıbeti de bilinmiyor.

Zaman içinde ise AK Parti hükümetinden itiraf gibi açıklamalar gelmişti. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisine sorulan deprem vergisi için şu açıklamayı yapmıştı:

Duble yollara gidiyor, demir yollarına gidiyor.

AK Parti eski Genel Başkan Yardmcısı Hüseyin Çelik "deprem vergisi diye bir şey yok" açıklamasını yapmış, "özel iletişim vergisi"nin var olduğunu söylemişti. Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de aynı açıklamayı yapmış Özel İletişim Vergisi'ni işaret etmişti.

İşte o özel iletişim vergilerinin akıbeti yaşanan depremle birlikte tekrar soruldu. 1999 depreminden sonra gelen ve olağanüstü durumlar için iletişim altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan Özel İletişim Vergisi ile bugüne kadar 64 milyar TL toplandı. Toplanan bu paranın nereye gittiği depremden sonra merak konusu oldu.

GSM operatörleri de yurttaşların hedefinde. Saatlerce kesilen hatlar nedeniyle yakınlarına ulaşamayan yurttaşlar isyan etti.