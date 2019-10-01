  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Ekim 2019 19:48

2 anaokulu öğretmenine "şiddet" soruşturması

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki anaokulunda öğrencilere şiddet uyguladıkları belirlenen 2 öğretmen hakkında, idari inceleme başlatıldı. Öte yandan, velilerin suç duyurusunda bulunması üzerine, savcılık da adli soruşturma başlattı.

2 anaokulu öğretmenine şiddet soruşturması
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İzmir'in Gaziemir ilçesinde hizmet veren özel anaokulunda okuyan 3 yaş grubu öğrencilerinin, annelerine, öğretmenlerinin kendilerine çok kızdığını söylemesi üzerine, veliler okula gitti. Okul müdürüyle birlikte güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen veliler, öğretmenler G.K. ve S.A.'nın, çocuklara fiziksel şiddete varan davranışlarda bulunduğunu fark etti. Velilerin şikayeti üzerine, söz konusu öğretmenler hakkında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari inceleme başlatıldı. Öte yandan, velilerin suç duyurusunda bulunması üzerine, savcılık da adli soruşturma başlattı
 

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
şiddet , öğretmen , anaokulu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM