2 bin deprem konutunun kura çekimi yapıldı

6 Şubat depremleri sonrasında evleri yıkılan veya ağır hasar alan Diyarbakır'daki 674 ve Elazığ'daki bin 407 konutun kura çekimi yapıldı.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan konutların yerine yeni inşa edilen konutların vatandaşlara teslimi sürüyor. Buna göre Diyarbakır ve Elazığ'da 2 binin üzerinde konutun da kura çekimi yapıldı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından, evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 674 konutun kura çekimi Hazro ilçesinde törenle yapıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Diyarbakır'da, evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kentte 674 deprem konutunun yapımı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Merkez Spor Kompleksi yanında düzenlenen "Yeniden Güçlü Anadolu" 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nden, Diyarbakır'ın Hazro ilçesindeki törene canlı bağlandı.

Vali Murat Zorluoğlu, Abdulvahap ve Fahriye Cevap çiftine evlerinin anahtarını teslim etti. Cevap çifti, konutun yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurumlarının müdürleri ve hak sahipleri katıldı.

ELAZIĞ

Elazığ'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için inşa edilen 1407 konutun kura çekimi törenle yapıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Elazığ'da evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda kentte 1407 deprem konutunun yapımı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta "Yeniden Güçlü Anadolu" 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nden Elazığ'a canlı bağlanarak törene katıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, Fethi Dolu ve oğlu Yusuf'a konutun anahtarını teslim etti.

Törene, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, kurum müdürleri, bazı siyasi parti temsilcileri ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

AA