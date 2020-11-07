2 doktor daha koronavirüse yenildi

Ankara'da çalışan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Metin Kebapçı ve Diş Hekimi Önder Kuşakçıoğlu Covid-19 nedeniyle vefat etti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ankara'da çalışan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Metin Kebapçı’nın korona nedeniyle vefat ettiğini duyurdu. Kebapçı’nın Yenimahalle ilçesinde Özel Yeni Vizyon Tıp Merkezi’nde çalıştığı öğrenildi.

Ankara Dişhekimleri Odası da, Diş Hekimi Önder Kuşakçıoğlu’nu Covid-19 nedeniyle vefat ettiğini duyurdu. 49 yıldır diş hekimliği yapan Kuşakçıoğlu'nun Ankara’nın Çankaya ilçesinde özel muayenehanesi bulunuyordu. (HABER MERKEZİ)





