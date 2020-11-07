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  3. 07 Kasım 2020 10:04

2 doktor daha koronavirüse yenildi

Koronavirüsü salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları kayıplar vermeye devam ediyor. Son vefat haberleri Ankara'dan geldi. Dr. Metin Kebapçı ve Diş Hekimi Önder Kuşakçıoğlu kurtarılamadı.

2 doktor daha koronavirüse yenildi
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Ankara'da çalışan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Metin Kebapçı ve Diş Hekimi Önder Kuşakçıoğlu Covid-19 nedeniyle vefat etti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ankara'da çalışan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Metin Kebapçı’nın korona nedeniyle vefat ettiğini duyurdu. Kebapçı’nın Yenimahalle ilçesinde Özel Yeni Vizyon Tıp Merkezi’nde çalıştığı öğrenildi.

Ankara Dişhekimleri Odası da, Diş Hekimi Önder Kuşakçıoğlu’nu Covid-19 nedeniyle vefat ettiğini duyurdu. 49 yıldır diş hekimliği yapan Kuşakçıoğlu'nun Ankara’nın Çankaya ilçesinde özel muayenehanesi bulunuyordu. (HABER MERKEZİ)
 

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