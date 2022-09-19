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2 Euro ile Türkiye'de neler yediğini paylaştı sosyal medyada olay oldu

Türk Lirası'nın başta dolar olmak üzere yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı durdurulamazken, bir sosyal medya fenomeni sadece 2 Euro'ya Türkiye'de neler yenir adlı videosuyla sosyal medyayı salladı.

Türk Lirası başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimleri karşısında tarihi değer kaybına devam ederken vatandaş da rekor üstüne rekor kıran enflasyon ile ay sonunu getirmek için adeta yaşam savaşı veriyor.

Türkiye'de ekonomik dar boğaz artık gelirine bakmadan herkesi etkilemeye devam ederken sosyal medyada yayınlanan "1 Euro ve 2 Euro ile neler yapılabilir" videolarına bir yenisi daha eklendi. 

Sosyal medyada yayınlanan videoda ise 2 Euro ile neler yenilebileceği sıralandı.

Video'da pilavüstü tavuk, çiğköfte, pide, limonata, çorba ve lahmacun yiyen kişi bunların her birine sadece ikişer Euro ödedi. 

2 Euro şu an 36,52 Türk Lirası yapıyor.

Video sosyal medyada gündem oldu.

 

Etiketler 2 Euro'ya Türkiye ekonomi 2 euro Türkiye
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