2 genç kız yol kenarında bulundu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yol kenarında iki Suriyeli genç kız baygın halde bulundu.

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Çubuklu Mahallesi Kayar mevkiinde meydana gelen olaya göre, İbrahim Kurt isimli vatandaş yol kenarında baygın halde yatan iki genç kızı görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan kızların Suriye uyruklu oldukları belirlendi. Jandarma ekipleri kızların kimler tarafından getirildiği ve neden oraya bırakıldığı konusunda geniş çaplı inceleme başlattı.