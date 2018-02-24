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  3. 24 Şubat 2018 15:42

2 gündür kayıptı... Bakın nasıl bulundu !

Antalya'da 2 gündür haber alınamayan kişi otopark giriş boşluğunda ölü bulundu.

2 gündür kayıptı... Bakın nasıl bulundu !
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Antalya’da kendisinden 2 gündür haber alınamayan turizmci Ersan Kenaroğlu (44), evinin önündeki otopark giriş boşluğunda ölü bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Ersan Kenaroğlu’nun oturduğu dairenin balkonundan beton zemine düştüğünü tespit etti.

Çeşitli otellerde genel müdürlük yapan Ersan Kenaroğlu’dan iki gündür haberalamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ve sağlık ekipleri, Kenaroğlu’nu oturduğu 2 katlı binanın garaj girişinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kenaroğlu’nun yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yaklaşık 1 yıl önce eşinden ayrılan 2 çocuk babası Ersan Kenaroğlu’nun cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Olayla ilgili araştırma başlatan polis, sitedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, binanın birinci katında oturan Ersan Kenaroğlu’nun beton zemine düşme anı ortaya çıktı. 

DHA

antalya , turizm , ölü
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