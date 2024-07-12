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2 ilde 521 milyon liralık kaçak eşya operasyonu

2 ilde 521 milyon liralık kaçak eşya operasyonu
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Ticaret Bakanlığı, Mersin ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 521.1 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı risk analizi ve istihbari çalışmalar sonucunda bir firmanın, ikiz konteyner yöntemi ile beyan harici kaçak eşya sokmaya çalıştığını belirledi. Yapılan incelemelerde, plastik ham madde olarak beyan edilen konteynerlerde cep telefonundan kol saatine, güneş gözlüğünden oyun konsol cihazına yaklaşık 36 ton 360 kilogram ağırlığında, çeşitli markalara ait, piyasa değeri yaklaşık 505 milyon lirası olan kaçak eşya ele geçirildi.

KOLİLERDE 230 BİN PAKET KAÇAK SİGARA

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ortak çalışmada da gümrük müdürlüğüne gelen konteyner risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında mercek altına alındı. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından riskli değerlendirilen konteyner açıldığında, içerisinde bulunan kolilerin demir kaplamalarla sabitlendiği görüldü. Bunun üzerine kolileri açan ekipler, yabancı bandrollü kaçak sigaranın gizlendiğini tespit etti. Yaklaşık piyasa değeri 16 milyon 100 bin lira olarak belirlenen toplam 230 bin paket yabancı bandrollü kaçak sigara ele geçirildi.

DHA

Etiketler mersin istanbul kaçak eşya
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