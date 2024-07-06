  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 2 ilde denize girmek yasaklandı

2 ilde denize girmek yasaklandı

2 ilde denize girmek yasaklandı
Güncelleme:

Sakarya’nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girişler yasaklandı. Giresun'da ise bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

Sakarya'nın Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz ve ağır deniz şartları sebebi ile denize girişler yasaklandı. Karasu Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Olumsuz deniz durumu ölümlü boğulma olaylarına sebep olmaktadır. Ağır deniz şartları sebebi ile bugün (06.07.2024) saat 15.00 itibariyle denize girişler yasaklanmıştır” denildi. Bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

GİRESUN'DA DENİZE GİRMEK YASAK

Giresun'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında Valilik makamında toplandı.

Toplantıda, kentte bugün başlayıp pazar günü sonuna kadar devam edecek olumsuz hava koşulları değerlendirilerek, vatandaşların can güvenliği için tüm Giresun sahili boyunca 8 Temmuz Pazartesi gününe kadar denize girilmesinin yasaklanmasına karar verildi.

Öte yandan Trabzon Valiliğinin yazılı açıklamasında, Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve yarın rüzgarın 20-25 deniz mili hızına, dalga yüksekliğinin 1,5 metreye ulaşacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, boğulma vakalarını önlemek amacıyla söz konusu zaman aralığında Trabzon genelinde denize girilmemesinin vatandaşların can güvenliği açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Etiketler deniz fırtına giresun olumsuz hava koşulları trabzon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı 24 milyon TL'lik tuvaletleri böyle savundu Hazine ve Maliye Bakanlığı 24 milyon TL'lik tuvaletleri böyle savundu Zammı 6 TL geri çektiler: Bir sigara grubuna indirim geldi Zammı 6 TL geri çektiler: Bir sigara grubuna indirim geldi Canlı yayınında bozkurtlu protesto Canlı yayınında bozkurtlu protesto Bakan Şimşek imzayı attı: İşte yeni memur ve memur emeklisi maaşları Bakan Şimşek imzayı attı: İşte yeni memur ve memur emeklisi maaşları Bengü ''Ne mutlu Türküm diyene'' dedi, pet şişe yağdı Bengü ''Ne mutlu Türküm diyene'' dedi, pet şişe yağdı İBB'den kentsel dönüşüm için dev destek: Şartlar belli oldu İBB'den kentsel dönüşüm için dev destek: Şartlar belli oldu Saat belli oldu: Sağanak yağışlar bu illerimizi çok fena vuracak Saat belli oldu: Sağanak yağışlar bu illerimizi çok fena vuracak Bu bir çılgınlık: Binlerce arının üzerine yatıp şifa arıyorlar Bu bir çılgınlık: Binlerce arının üzerine yatıp şifa arıyorlar Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı ''Astral büyükelçimiz'' Yusuf Güney Biden’ın nasıl klonlandığını anlattı ''Astral büyükelçimiz'' Yusuf Güney Biden’ın nasıl klonlandığını anlattı
Aldatılan genç kızdan kanlı intikam: Önce darp etti ardından bıçakladı Aldatılan genç kızdan kanlı intikam: Önce darp etti ardından bıçakladı TCMB'den düşen faizlere müdahale: Mevduat faiz oranları güncellendi TCMB'den düşen faizlere müdahale: Mevduat faiz oranları güncellendi