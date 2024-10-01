2 ilde eğitime ara verildi
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Bartın ve Zonguldak'ta olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Bartın Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle 2 Ekim 2024 Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Zonguldak'ta okullar tatil edildi
Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Zonguldak il genelinde, oluşmuş hava şartlarının devam etmesi nedeniyle 2 Ekim Çarşamba günü tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Vali Osman Hacıbektaşoğlu tarafından yapılan duyuruda ayrıca, belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
AA/İHA
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