  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 2 ilde eğitime ara verildi

2 ilde eğitime ara verildi

2 ilde eğitime ara verildi
Güncelleme:

Bartın ve Zonguldak'ta olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bartın Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle 2 Ekim 2024 Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Zonguldak'ta okullar tatil edildi

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Zonguldak il genelinde, oluşmuş hava şartlarının devam etmesi nedeniyle 2 Ekim Çarşamba günü tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu tarafından yapılan duyuruda ayrıca, belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA/İHA

Etiketler Zonguldak bartın okullar tatil edildi Eğitime ara verildi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsrail'e yüzlerce füze ateşlendi: İran'ın intikam saldırısı kare kare görüntülendi İsrail'e yüzlerce füze ateşlendi: İran'ın intikam saldırısı kare kare görüntülendi Galatasaray'da Osimhen şoku Galatasaray'da Osimhen şoku Tayland'da facia: Okul servisi yandı, 16'sı çocuk, 3'ü öğretmen 19 kişi öldü Tayland'da facia: Okul servisi yandı, 16'sı çocuk, 3'ü öğretmen 19 kişi öldü Dünya genelinde 2024 yılında en çok arıza yapan araç markaları belli oldu Dünya genelinde 2024 yılında en çok arıza yapan araç markaları belli oldu Erdoğan'dan Meclis kürsüsünde çarpıcı sözler: ''İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek'' Erdoğan'dan Meclis kürsüsünde çarpıcı sözler: ''İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek'' Borç yapılandırmada ''tarih'' karmaşası: Düzenleme hangi borçları kapsıyor? Borç yapılandırmada ''tarih'' karmaşası: Düzenleme hangi borçları kapsıyor? İstanbul'un eylül ayı enflasyonu açıklandı İstanbul'un eylül ayı enflasyonu açıklandı Bitcoin için dikkat çeken yeni tahmin: 199 bin 999 Dolar sınırı aşıldı Bitcoin için dikkat çeken yeni tahmin: 199 bin 999 Dolar sınırı aşıldı İran'ın füzeleri Borsa İstanbul'a düştü İran'ın füzeleri Borsa İstanbul'a düştü Söylemezsem Olmaz'da Serenay Sarıkaya'nın göğüsleri üzerinden iğrenç ifadeler Söylemezsem Olmaz'da Serenay Sarıkaya'nın göğüsleri üzerinden iğrenç ifadeler
Türkan Şoray'dan olay itiraf: Türkan Şoray kurallarının nedenini ilk kez açıkladı Türkan Şoray'dan olay itiraf: Türkan Şoray kurallarının nedenini ilk kez açıkladı Melisa Döngel gönlünü ünlü futbolcuya kaptırdı Melisa Döngel gönlünü ünlü futbolcuya kaptırdı Hayat kalitesinin en yüksek olduğu ülkeler anketi sonuçlandı: İşte zirvedeki 10 ülke Hayat kalitesinin en yüksek olduğu ülkeler anketi sonuçlandı: İşte zirvedeki 10 ülke Türkiye'de vatandaşların kendisini en çok güvende hissettiği şehirler belli oldu Türkiye'de vatandaşların kendisini en çok güvende hissettiği şehirler belli oldu Hava durumu ''yok artık'' dedirtecek: Şimdi de kış gidiyor, yaz geliyor Hava durumu ''yok artık'' dedirtecek: Şimdi de kış gidiyor, yaz geliyor Bahçeli CHP ve gazetecileri tek tek tehdit etti Bahçeli CHP ve gazetecileri tek tek tehdit etti Burası Türkiye'nin en büyük şantiyesi: Binlerce işçi, yüzlerce iş makinesi gece gündüz çalışıyor Burası Türkiye'nin en büyük şantiyesi: Binlerce işçi, yüzlerce iş makinesi gece gündüz çalışıyor Finans devi Bank of America altın fiyat tahminlerini açıkladı Finans devi Bank of America altın fiyat tahminlerini açıkladı Orta Doğu alev alev: İran, İsrail'e saldırı başlattı Orta Doğu alev alev: İran, İsrail'e saldırı başlattı CHP'den Meclis açılışı için vekillere ''Erdoğan'' talimatı CHP'den Meclis açılışı için vekillere ''Erdoğan'' talimatı