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2 ilde tefeci operasyonu: Çok sayıda şüpheli tutuklandı

2 ilde tefeci operasyonu: Çok sayıda şüpheli tutuklandı
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Bursa merkezli 2 ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilere yönelik çalışma yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri 13 şüpheliyi takibe aldı. Adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik Bursa merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli de kıskıvrak yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 11 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütlerine karşı mücadelenin devam edeceğini belirterek, soruşturmanın da titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

İHA

Etiketler bursa tefeci operasyon
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