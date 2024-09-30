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2 ilimizde okullar tatil edildi

2 ilimizde okullar tatil edildi
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Zonguldak ve Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 1 Ekim Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Ayrıca belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Zonguldak'ta sağanak yağış 2 Ekim Çarşamba gününe kadar sürecek.

Bartın'da okullar tatil edildi

Bartın Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ekim 2024 Salı günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Bartın'da sağanak yağış 2 Ekim Çarşamba gününe kadar sürecek.

Etiketler bartın Zonguldak okullar tatil edildi
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