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  3. 22 Eylül 2020 17:56

2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, komando ve JÖH birliklerinin takibi sonucu mağarada saklandığı belirlenen 2 teröristin teslim olduklarını duyurdu.

2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası diğer 2 terörist saklandıkları mağarada bulundu. Jandarmanın, “teslim ol” çağrılarına uyan 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi." denildi. 

DHA

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