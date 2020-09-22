İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası diğer 2 terörist saklandıkları mağarada bulundu. Jandarmanın, “teslim ol” çağrılarına uyan 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi." denildi.