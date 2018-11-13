2 kız ve 2 erkek öğrenciye taciz iddiası

Antalya’nın Kemer ilçesinde 4 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs nöbetçi mahkemenin kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Geçtiğimiz hafta Antalya Kemer’in Aslanbucak Mahallesi Kuzdere Caddesi’nde bulunan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini taciz ettiği iddia edilen ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenilen H.K., yine iddiaya göre dün İmam Hatip Ortaokulu yakınında 2 kız, 2 erkek öğrenciyi taciz ettiği sırada öğrenciler tarafından ihbar edildi. Hemen olay yerine gelen polis, jandarma eşliğinde 34 yaşındaki H.K.’yi gözaltına aldı ve çocuklarla birlikte Merkez Karakol Amirliğine getirdi.

H.T.’nin okul yakınlarındaki çeşme başında yanlarına oturduğu öğrencileri taciz ettiği iddiaları üzerine karakol önüne gelen öğrenci yakınları ve vatandaşlar geç saatlere kadar sokakta bekledi.

Psikolog gözetiminde ifade veren öğrencilerle veliler evlerine dönerken, şüpheli H.K. karakoldaki işlemlerin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Suçlamaları reddettiği öğrenilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.