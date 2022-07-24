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2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada, "Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi. Ele geçirilen silah ve mühimmat şöyle: 5 Doçka uçaksavar makineli tüfek, 500 Doçka uçaksavar makineli tüfek mühimmatı, 1 Doçka uçaksavar makineli tüfek ray sistemi, 1 AK-47 piyade tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 100 tane 7,62 milimetre mühimmatı, 2 el bombası" ifadelerine yer verildi. 

Etiketler milli savunma bakanlığı
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