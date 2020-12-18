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  3. 18 Aralık 2020 10:37

2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hala getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hala getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

DHA

pkk , ypg , milli savunma bakanlığı
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