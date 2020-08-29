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  3. 29 Ağustos 2020 09:47

2 Rus askeri gemisi peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

Sabah saatlerinde sahil güvenlik botu eşliğinde 2 Rus askeri donanması İstanbul Boğazı'ndan geçti. O görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

2 Rus askeri gemisi peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Rus Donanmasının Karadeniz filosuna bağlı olan SB-38 Borda numaralı askeri römorkör ve 908 Borda numaralı Amiral Zakharin adlı mayın tarama gemisi saat 06.45 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na peş peşe giriş yaptı.

Askeri gemilerin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Yaklaşık yarım saatte FSM Köprüsü altına ulaşan gemilerin güvertesinde silahlı askerlerin olduğu görüldü.

Yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı.

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