2 şehidimizin intikamı alındı: 22 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'da 2 askerimizin şehit olduğu hain saldırıdan sonra 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.



