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2 terörist daha etkisiz hale getirildi

2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…" denildi.

Etiketler tsk asker operasyon terör terörist
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