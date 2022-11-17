2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…" denildi.