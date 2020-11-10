 Advertisement
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 10 Kasım 2020 19:25

2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı ikna yoluyla 1’i gri kategoride yer alan 2 teröristin teslim olduğunu duyurdu.

2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu!
A+ A-

Bakalıktan yapılan açıklama şöyle:

Terör örgütü PKK’dan kaçış devam ediyor, ikna yoluyla 1’i gri kategoride yer alan 2 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1’i terörden arananlarda ”gri” kategoride yer alan, 2 örgüt mensubu, bugün akşam saatlerinde, güvenlik güçlerine teslim olmuştur.

Yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 01 Ocak’tan bugüne kadar, terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısı 196’ya ulaşmıştır.

terör , terörist , bakanlık
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM