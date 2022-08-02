  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 2 terörist daha öldürüldü

2 terörist daha öldürüldü

2 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz" denildi. 

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı terörist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzin, motorin ve LPG'ye indirim geliyor
İşte Ağustos ayının en ucuz sıfır km otomobilleri
Abdullah Gül'den ''Erdoğan'ın yerinde olsanız ne yapardınız?'' sorusuna yanıt
Telefonunuzda bu uygulamalar varsa hemen silin
Son seçim anketinde oyunu en çok arttıran parti dikkat çekti
EYT'de Türk modeli rafa kalktı, işte yeni model
Çakma mehdinin kadın müritlerini paylaştığı video olay oldu
Konut balonu patlıyor! Bakan Kurum'dan kira ve konut fiyatları için yeni açıklama
Yeni alarmın adı bireysel iflas! Kart ve kredi borçları uçtu
Altın uçuşa geçti; dolar ve Euro da zirvede