2 terörist daha teslim oldu

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan örgüt mensuplarının, 2010 ve 2014 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'ya ulaştı.