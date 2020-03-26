2 ton 600 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Vergi Dairesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyesi personelleri tarafından halk sağlığı açısından tehlike arz eden tıbbi malzeme üreten ve satışı yapılan yerlerin denetimi yapıldı.

Denetim esnasında Özsan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin faaliyet izni olmadığı tespit edildi. Mahkemeden alınan karara istinaden iş yerinde yapılan aramada 273 adet 5 litrelik bidon, 22 adet 30 litrelik bidon ve 30 adet 20 litrelik bidonda toplam 2 ton 600 litre el dezenfektanı olduğu değerlendirilen kimyasal maddeye el konuldu. İş yeri sahibine TCK'nın 193. madde kapsamında adli işlem yapılarak, Vergi Dairesi ekiplerince bin 750 TL ceza uygulandı.



El konulan malzemeler İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.